مفوضية أوروبا تمنح ألمانيا 900 مليون يورو لدعم الاستثمار فى الهيدروجين

وافقت المفوضية الأوروبية، على مخطط ألمانى بقيمة 900 مليون يورو لدعم الاستثمارات فى إنتاج الهيدروجين المتجدد فى البلدان غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والذى سيتم بعد ذلك استيراده وبيعه فى الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المخطط، المسمى "H2Global"، إلى تلبية طلب الاتحاد الأوروبى على الهيدروجين المتجدد الذى من المتوقع أن يزداد بشكل كبير فى السنوات القادمة، من خلال دعم تطوير إمكانات الموارد المتجددة غير المستغلة خارج الاتحاد الأوروبي. ستساهم فى الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبى، بما يتماشى مع الصفقة الخضراء الأوروبية، دون تشويه المنافسة بلا داع فى السوق الموحدة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذى مارجريت فيستاجر، المسؤولة عن سياسة المنافسة: " سيدعم هذا المخطط الألمانى البالغ 900 مليون يورو المشاريع التى تؤدى إلى تخفيضات كبيرة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبى البيئية والمناخية المنصوص عليها فى الصفقة الخضراء، وسيسهم فى تلبية الطلب المتزايد على الهيدروجين المتجدد فى الاتحاد، من خلال دعم تطوير مصدر الطاقة المهم هذا فى مناطق العالم التى لا يتم فيها استغلاله حاليًا بهدف استيراده وبيعه فى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن تصميم المخطط سيمكن فقط من دعم المشاريع الأكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يقلل من تكاليف دافعى الضرائب ويقلل من التشوهات المحتملة للمنافسة. "