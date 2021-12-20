اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:49 ص
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مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالشرقية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:43 ص
مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالشرقية صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره طريق" بلبيس- السلام" امام منطقة  كريازى بندر بلبيس بالشرقية، وبالعرض على نيابة بلبيس صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا  من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة  مستشفى بلبيس المركزى بوصول " محمد حسن علي"34 عاما مقيم دمنهور جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات أثناء عبور الشاب طريق " بلبيس- السلام" أمام منطقة كريازى، صدمته سيارة وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 


 


الشرقية

مستشفى بلبيس المركزى

السلام

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سيارة

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