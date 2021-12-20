اليوم السابع
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مشروعات بنية تحتية تغطي كل مناطق شمال سيناء ينفذها جهاز تعمير سيناء.. تعرف عليها

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:00 ص
مشروعات بنية تحتية تغطي كل مناطق شمال سيناء ينفذها جهاز تعمير سيناء.. تعرف عليها المهندس ناجى إبراهيم محمد المدير التنفيذى لمنطقة تعمير شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تشهد شمال سيناء تواصل إقامة مشروعات خدمية منوعة ينفذها جهاز تعمير سيناء ممثلا بمنطقة تعمير سيناء ومقرها مدينة العريش، وأجرى تلفزيون "اليوم السابع" مقابلة مع المهندس ناجى إبراهيم محمد المدير التنفيذى لمنطقة تعمير شمال سيناء ، أوضح خلالها المشروعات التى نفذت خلال الفترة الأخيرة والمشروعات الجارى التجهيز لتنفيذها خلال المرحلة القادمة .

قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن جهاز تعمير سيناء أنشئ فى عام 1982 مع اكتمال تحرير سيناء ، ويختص بتنفيذ مشروعات على أرض سيناء منوعة من طرق وأنفاق وكبارى وشبكات كهرباء ، واسكان، مضيفا أن منطقة تعمير شمال سيناء بدورها تعتبر إحدى مناطق تابعة للجهاز، من بين مناطق فى محافظات شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة و سيناء والقنطرة شرق، وتعمل منطقة تعمير شمال سيناء فى العريش عاصمة المحافظة والمراكز التابعة لمحافظة شمال سيناء .

وأضاف أن أخر المشروعات المنفذة فى مدينة  العريش، انشاء وافتتاح 5 ميادين ، وهى الرفاعى والنصر والقاهرة والساعة والميناء ، ورصف شارع أسيوط ، وشارع الفاتح من منطقة الصالة المغطاة حتى المحافظة ، واستكمال المحور الساحلى المزدوج بعدد 6 حارات .

وقال إنه فى مشروع الإسكان، يعد الأبرز الـ105 عمارة بحى المساعيد ، ويجرى العمل  فيها على مراحل بتكلفة وصلت لنحو 445 مليون جنيه ، وتم الانتهاء من إعادة بناء 95 عماره، والآن  يجرى العمل فى اخر 10 عمارات. بنسبة تنفيذ وصلت 30%.

وأشار إلى أنه سبق وإنشاء إسكان اجتماعى فى بعدد 372 وحدة سكنية، بينها 18 عمارة فى العريش و2 فى بئر العبد و2 فى الحسنة ونخل، وجارى رفع كفاءة أهم طرق فى العريش وهى شارع الخزان، وشارع المركز الاستكشافى ، وشارع العشرينى .

وتابع أنه يجرى العمل فى مد القرى والتجمعات ببئر العبد والشيخ زويد بشبكات الكهرباء كان آخرها تزويد مناطق الشيخ زويد ب 4 أكشاك كهرباء بمشتملاته ، وبئر العبد جارى الدفع بـ6 محولات ورفع كفاءة الشبكة، وإنشاء خزانات جديدة.

وتابع أن جهاز تعمير سيناء يعمل فى جانب من إنشاءات مدينة رفح الجارية ، كما أن لمدينة الشيخ زويد نصيب من عمل جهاز التعمير بعد عودة الحياة لها ،  وأهمها مشروعات طرق وانشاء تجمعات سكنية وخزانات مياه ومد شبكات كهرباء.

وقال إنه فى وسط سيناء، توجد أهم مشروعات وهى التجمعات التنموية السكنية وهو مشروع تجمع سكني زراعى ، بتخصيص بيت لكل مستفيد و مساحة زراعية  تقدر ب 5 أفدنة ، وعددها 10 تجمعات فى شمال سيناء و7 فى جنوب سيناء ، وهى كاملة المرافق من آبار مياه ومحطات تحلية وطرق وصرف صحى وكهرباء، وتضم المرحلة الاولى 1081 منزل والمرحلة الثانية 946 منزل بتكلفة تجاوزت 4 مليار بخلاف تكاليف استصلاح الأرض وتجهيزها .

انشاءات سكنية برفح
انشاءات سكنية برفح

 

تجمعات سكنية جديدة
تجمعات سكنية جديدة

 

تطوير الميادين
تطوير الميادين

 

جهاز تعمير سيناء
جهاز تعمير سيناء

 

طرق جديدة
طرق جديدة

 

عمارات المساعيد بعد تجديدها
عمارات المساعيد بعد تجديدها

 

محور مطار العريش
محور مطار العريش

 

مد طرق
مد طرق

 

مزارع نخيل
مزارع نخيل

 

مشهد للتجمع
مشهد للتجمع

 

مقر منطقة تعمير سيناء
مقر منطقة تعمير سيناء

 

من مزارع التجمعات التنموي الزراعية
من مزارع التجمعات التنموي الزراعية

 

ميدان تم تطويره
ميدان تم تطويره

 

ميدان جامع النصر
ميدان جامع النصر

 


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