مسؤول أممي: فرق الأمم المتحدة الإنسانية تساعد الفلبين في مواجهة إعصار راي

وكالات

أكد منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأرخبيل، غوستافو غونزاليس، أن فرق الأمم المتحدة الإنسانية تساعد الفلبين في الاستجابة الإنسانية للدمار الناجم عن إعصار أوديت المعروف محليا بإعصار "راي"، مشيراً إلى أن فرق تقييم المساعدات قد وصلت إلى المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى مساعدة طارئة في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى.

وقال غونزاليس، في بيان صحفي اليوم، أن الفرق تمكنت من الوصول إلى المناطق والمجتمعات الأكثر تضرراً بفعل رياح "راي" التي بلغت 195 كيلومتراً في الساعة (121 ميلًا في الساعة) مع هبوب رياح تصل إلى 270 كيلومترًا في الساعة (168 ميلًا في الساعة) في مقاطعات الجزيرة الوسطى.

وأوضح أن رسالة الأمم المتحدة، والفريق القُطري الإنساني، إلى شعب الفلبين هي رسالة تضامن ودعم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تنسق مع السلطات الحكومية لضمان تقديم الدعم في الوقت المناسب والحشد بالكامل، لمعالجة الفجوات الحرجة واحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً.