مدينة البياضية تزيل 35 طن تراكمات على الطريق الصحراوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال رئاسة مركز ومدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، حملة لإزالة المخلفات والتراكمات على الظهير الصحراوى لقرية الحبيل، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة.

وفى هذا الصدد أكد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه تم الدفع بمعدات مجلس المدينة ومجلس قروى الحبيل لإزالة هذة التراكمات، وتم رفع ما يقارب من 35 طن مخلفات هدم وصلبة، كما استهدفت الحمله أيضاً الشوارع المؤديه إلى مدخل قرية الحبيل، حيث يأتى ذلك فى إطار تطوير الطريق الصحرواى المؤدى إلى محافظة البحر الأحمر، موضحاً أن من المقرر أن تستمر أعمال رفع المخلفات على مدار الأيام المقبلة.

وناشدت اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، كافة السائقين بعدم إلقاء المخلفات على الطرق الصحراوية والإلتزام بأماكن المقالب العمومية المخصصة، كما أنه تم الدفع بحملات مكثفه لضبط أى سيارة مخالفة تقوم بإلقاء مخلفات وسيتم التعامل معها طبقا للقانون.

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود رق محافظة الأقصر، بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر بالطود، تنفيذ حملة موسعة لرفع القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة من ترعة السلامية البحرية بمدينة الطود وترعة المعلا من ناحية العديسات بحري.

وناشد رئيس مركز ومدينة الطود المواطنين بضرورة الحفاظ على الترع والمصارف وعدم إلقاء أي مخلفات بها وذلك للحفاظ على المجاري المائية والثروة الزراعية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي داخل المحافظة.



جانب من تراكمات على الطريق الصحراوى



حملات ازالة تراكمات على الطريق الصحراوى



رفع تراكمات على الطريق الصحراوى بالبياضية