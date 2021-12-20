مدير تعليم المنوفية يكرم "مريم" الحاصلة على المركز الرابع بمسابقة ناسا "Space App"

المنوفية - محمد فتحى

كرم هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم، الطالبة مريم محمد الخولي بالصف الأول الإعدادي بمدرسة المساعي الجديدة للبنات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لفوزها بالمركز الرابع على مستوى العالم من بين 160 دولة في مسابقة وكالة ناسا الفضائية "Space Apps" الدولية لتشجيع الابتكار التعاوني والمفتوح لحل المشاكل التي تواجه العالم في المناطق المهمشة وتعاني من مشكلات تلوث الهواء والماء والتربة وشدة الحرارة بهدف التوصل الى حلول مبتكرة واستراتيجية ذات صلة لهذه المشكلات.

كما تهدف المسابقة الدولية إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بستة فئات : الملاحة الجوية ، محطة الفضاء الدولية ، نظام الطاقة الشمسية و ما بعدها، والتكنولوجيا ، والأرض ، و الرحلة إلى المريخ.

من جانبه قدم مدير المديرية تهنئته للطالبة مريم على فوزها بالمركز الرابع على مستوى العالم في مثل هذه المحافل الدولية الكبيرة والمهمة متمنيا لها التوفيق فيما هو قادم لها في حياتها العلمية والعملية مقدما الشكر لأسرتها على تشجيعها للاشتراك في هذه المسابقة مناشدا جميع أبنائه الطلاب ممارسة الأنشطة المدرسية الثقافية والاشتراك في المسابقات العلمية لما لها من دور هام جداً في صقل شخصية الطالب بحيث تصبح شخصية متعاونة وإيجابية ويزيد من روح الانتماء لديه .