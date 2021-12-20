مدبولي: الرئيس السيسى وجه بدعم وتطوير الصناعة باعتبارها أهم قطاعات نمو الاقتصاد

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بجولة فى عدد من المصانع والشركات المقامة فى المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور بدء تشغيل خطوط جديدة بها، ورافقه خلال ذلك كل من نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار كافة أجهزة الدولة المعنية فى تقديم مختلف التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وبما يسهم فى دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وتنفيذ استراتيجية تعميق المكون المحلى فى العديد من الصناعات.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى جولته بزيارة مجموعة التنمية الصناعية "IDG"، حيث كان فى استقباله المهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذى قدم عرضا تفصيليا حول المجموعة لتطوير عدد من المناطق الصناعية فى كل من مدينة السادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر الجديدة، مستعرضاً كذلك المزايا التى توفرها كل من هذه المناطق الصناعية والصناعات القائمة بها، والتى تتنوع بناء على موقعها الجغرافي.

وفى غضون ذلك، تناول المهندس كريم سامى سعد بالشرح مراحل تطور مجموعة التنمية الصناعية، موضحاً أنها بدأت نشاطها منذ عام 2008، وأنها تطور نحو 22 مليون م2 بمختلف المناطق، وبها 192 مستثمرا، ما بين مصانع قائم بالفعل يصل عددها إلى 81 مصنعا، واخرى تحت الانشاء يصل عددها إلى 28 مصنعا.

وأضاف المهندس كريم سامى سعد أن مجموعة التنمية الصناعية تعمل بالأساس على ترسيخ مبدأ التطوير الصناعى المتكامل المستدام، وهو مفهوم جديد يختلف عن مجرد تطوير الأراضى وعرضها للاستغلال الصناعى من قبل الشركات المختلفة، لافتاً إلى أن هذا يتيح المجال لتوطين وتعميق العديد من الصناعات، مثل صناعة عربات السكك الحديدية، وصناعات السيارات، فضلاً عن النهوض بالصناعات المغذية، وتطوير سلسلة القيمة بين المصنعين والموردين وتحقيق الدائرة المتكاملة بينهم، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة والقيادة السياسية بشأن دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورؤية "مصر ٢٠٣٠".

ونوه إلى أنه يتم تجهيز المجمعات الصناعية بمجموعة من الخدمات المتكاملة من الأنشطة التكاملية والخدمات، منها أكاديمية "NASS"، والتى تقدم خدمات التدريب المهنى والفنى ونقل المعرفة بجودة فائقة للعاملين بالمشروعات القائمة داخل المجمعات وخارجها، كما تتضمن الخدمات والأنشطة تواجد مجموعة من البنوك وما يتعلق بالخدمات التمويلية، إلى جانب وجود مركز طبى للطوارئ يعمل على مدار الساعة، وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى خدمات متعددة لترشيد إنفاق المستثمرين، وكذا شبكة النقل بالحافلات، ومرافق ترفيهية، وفريق للإطفاء.

كما تناول المهندس كريم سامى سعد، عددا من عوامل التمكين لجذب المزيد من المستثمرين الصناعيين، وكذا المشكلات التى تواجههم للتوسع فى أنشطتهم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة متكاملة حول هذه المعوقات، للعمل على سرعة حلها وإزالتها.