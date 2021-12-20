محمود شاهين: البلاد تتعرض لمنخفض جوى قادم من حوض البحر الأبيض المتوسط

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية ، إن حالة عدم الاستقرار الجوية التي تشهدها محافظات عدة بالبلاد تعود إلى تأثر البلاد بمنحفض جوى في حوض البحر المتوسط تزامن مع منخفض في طبقات الجو، ما نتج عنه تراجع كبير في درجات الحرارة وانتشار كتل هوائية شديدة البرودة .

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن محافظات الوجه البحرى والقاهرة الأكثر تعرض لموجة الطقس السئ الذى تشهده البلاد، وتابع:"ستتراجع درجات الحرارة بشدة خلال الساعات الليل المتاخرة وساعات الصباح".

ولفت "شاهين"، إلى أن هذه الموجة سوف تنتهى بنهاية يوم الإثنين، وتتراجع حدة الطقس السئ الذى شهدته بعض المدن الساحلية على مدى اليوميين الماضيين.