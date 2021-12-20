محطات مياه ومجمعات خدمات ومدارس.. تنفيذ 457 مشروعا بحياة كريمة فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

كل شبر على أرض محافظة المنيا أصبح فى مرمى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى كان نصيب محافظة المنيا منها 192 قرية بالإضافة إلى 757 تابعا لتلك القرى بتكلفة تتراوح 23 مليار جنيه، ويتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة.

وتشهد قرى المبادرة عملا على قدم وساق لإنهاء المشروعات فى المواعيد الزمنية المحددة، بجودة عالمية، ومن بين تلك المراكز مركز أبو قرقاص والذى يتم فيه تنفيذ 457 مشروعا فى مختلف القطاعات تنوعت بين مشروعات المياه والصرف الصحى ومجمعات للخدمات والمدارس ومراكز الشباب والمجمعات الزراعية.

ومن تلك المشروعات ما تم الانتهاء منه مثل مدرسة نزلة اسمنت وكثير من المشروعات أوشك على الانتهاء، حيث تشهد قرية أبيوها التابعة للمركز إنشاء مجمع الخدمات بالقرية وكذلك تخصيص قطعة أرض لتكون مركز الشباب، وكذلك محطة مياه أبيوها، بالإضافة إلى دراسة مقترح لتوفير قطعة أرض لإنشاء المجمع الزراعي بالقرية.

فيما تشهد قرية اتليدم التابعة للمركز إنشاء محطة المياه أيضا والتى كانت تعد حلم أهالى القرية منذ زمن بعيد، فيما تشهد قرية بنى عبيد إنشاء مدرسة ثانوى وكذلك تطوير مجمع خدمات البريد والتموين والغاز الطبيعى أما قرية اسمنت ونزلة اسمنت تشهد إنشاء مدارس ومد شبكة الصرف الصحى بالقرية.