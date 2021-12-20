محافظ مطروح : إقامة مهرجان سيوة الدولى للتمور 22 يناير المقبل

مطروح – حسن مشالى

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مع الدكتور عبدالوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الاستعدادات لاقامة مهرجان سيوة الدولي للتمور في نسخته الخامسة والذى يقام تحت رعاية فخامة السيدالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير القادم، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع بوزارة التجارة والصناعة، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والشيخ عمر راجح عن اهالي سيوة، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة.

ووجه اللواء خالدشعيب محافظ مطروح، الشكر للامانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على اهتمامها بتنظيم المهرجان الخامس بسيوة، وكذلك لتعاون وزارة الصناعة والتجارة مع استعدادات المحافظة لاقامة مهرجان متميز ذو بصمة استكمالا لنجاحات مهرجانات سيوة، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة للتنظبم والإعداد مع الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج بمهرجان متميز.

وتقدم الدكتور عبدالوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الشكر لمحافظ مطروح على حفاوة الاستقبال والدعم والتشجيع لاقامة المهرجان ناقلا تحيات معالى الشيخ نهيان مبارك ال نهيان وزير التسامح رئيس مجلس امناء الجائزة لاهالي مطروح وسيوة ،مؤكدا على اهمية المهرجان بما يسهم به في تطور قطاع التمور وما يلقاه من رعاية من القيادة السياسية المصرية ،وبمشاركة وزارة الصناعة ومحافظة مطروح وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات والشركات بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية والتنافسية لصناعة التمور بما يعود على المزارعين والمنتجين وزيادة الانتاح وتحسين السلالات وغيرها.



محافظ مطروح يناقش الإستعداد لإقامة مهرجان سيوة الدولى للتمور (1)



محافظ مطروح يناقش الإستعداد لإقامة مهرجان سيوة الدولى للتمور (2)



محافظ مطروح يناقش الإستعداد لإقامة مهرجان سيوة الدولى للتمور (3)



محافظ مطروح يناقش الإستعداد لإقامة مهرجان سيوة الدولى للتمور (4)