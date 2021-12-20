محافظ كفر الشيخ استئناف الدراسة غدا بالمدارس والمعاهد الأزهرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استئناف الدراسة غداً الثلاثاء ، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، موجها رؤساء المدن بمتابعة رفع مياه الأمطار من الشوارع،مشيداً بدور رجال الحكم المحلي والعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمشاركة المجتمعية للتعاون في رفع مياه الأمطار من الشوارع.



يذكرأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا واتخذت محافظ كفر الشيخ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.