محافظ سوهاج يكشف لـ"اليوم" جهود الدولة فى تطوير محافظات الوجه القبلى

كتب محمد شرقاوى

كشف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، جهود الدولة الملموسة فى تطوير محافظات الوجه القبلى، معقبا : "كان هناك تدنى فى مستويات البنية التحتية واليوم هناك تطوير كامل ضمن مبادرة حياة كريمة".

وقال اللواء طارق الفقى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن المحافظة بها 7 مراكز دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة لتطويرها وإنشاء عدد من المشروعات، لافتا إلى أن الدولة تدخلت بقوة فى تطوير كافة مناحى الحياة فى محافظات الصعيد.

وتابع محافظ سوهاج، أن مشروعات حياة كريمة ساهمت فى تحسين البنية الأساسية فى محافظات الصعيد، لافتا إلى أنه فى الفترة القريبة تم افتتاح إحدى مصانع الأسمنت، والذى وفر الكثير من العمالة للمحافظة.