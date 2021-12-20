محافظ المنوفية: انطلاق أول قافلة طبية لنزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف

المنوفية - محمد فتحى

انطلقت اليوم قافلة طبية بتوجيهات من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والتى تعتبر أول قافلة طبية شاملة جميع التخصصات وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التى سيتم تنفيذها للمرور على كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة، لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة لتلك الفئات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة والطبية لدور المسنين بنطاق المحافظة، واستجابة لمطالب البعض باحتياج دار مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث قامت اليوم الاثنين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتنظيم أول قافلة طبية للكشف والمسح الطبى على نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل مديرية الشئون الصحية وبرئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبحضور مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، ومديري مستشفيات منوف العام، حميات ورمد منوف، ومدير الإدارة الطبية وعدد من المختصين.

وأوضحت وكيل مديرية الشئون الصحية أن القافلة تضم تخصصات من (الباطنة ، الجراحة العامة، العظام ، الجلدية ، نفسية وعصبية ، رمد ، النسا، المعمل ، جراحة المخ والأعصاب) مشيرة إلى أنه الكشف وعمل الفحوصات اللازمة لعدد 60 حالة وصرف الأدوية للمستهدفين، وتم تحويل بعض الحالات لإجراء العمليات اللازمة للتدخل الجراحى وأخرى لإجراء الأشعة المقطعية، فضلاً عن استكمال جرعات لقاحات كورونا للنزلاء والعاملين بها، كما تم عمل التحاليل اللازمة للكشف عن الأمراض المزمنة كالسكر والضغط ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، مؤكدة أن هناك متابعات بصفة دورية لنزلاء المؤسسة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.