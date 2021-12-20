محافظ القليوبية يعلن استئناف الدراسة غدا بعد استقرار الطقس

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القلوبية، استئناف الدراسة بمدارس المحافظة غدا الثلاثاء، بعد استقرار حالة الجو ، وانتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة من رفع التراكمات على مدار اليوم بالطرق السريعة والأنفاق وداخل المدن، وسط استمرار إعلان رفع حالة الطوارئ تحسبا لأية تقلبات جوية قد تشهدها المحافظة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولة تفقدية رافقه خلالها المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد وزيرى رئيس مدينة طوخ، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أنفاق المحافظة للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار التى وقعت ليلة أمس الأحد، وتوافر السيولة المرورية بالطرق العامة والرئيسية وذلك تزامنا مع موجة الطقس السيئ التى تمر بها المحافظة.

وخلال الجولة اطمأن محافظ القليوبية، على حالة الأنفاق بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ "نفق شعراوى، ونفق سعد زغلول، ونفق كلية العلوم بمدينة بنها، ونفق سندنهور بمركز بنها، ونفق الحدادين ومشتهر بمركز ومدينة طوخ، ونفق كفر أبو جمعة بقليوب، ونفق المؤسسة ونفق المظلات بحى غرب شبرا الخيمة"، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ، أعمال الكشف عن أسباب تسريب المياه بنفق كلية العلوم، حيث تقوم شركة المياه بالكشف عن خط صرف صناعى به كسر يتسبب فى تسريب المياه بجانبى النفق، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وتغيير الخط وتغيير مساره لإنهاء المشكلة.

وشدد محافظ القليوبية، على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ، والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمياه أو الرمال عليها.