محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار .. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وقري المحافظة .

وأضاف المحافظ، نتابع الجهود المستمرة التى تقوم بها الوحدات المحلية على مدار الساعة ولليوم الثانى على التوالي، والجهود المستمرة التى تقوم بها الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والوحدات المحلية على مدار الساعة ولليوم الثانى على التوالي .

ويشهد مركز ومدينة كفر الدوار، أعمال مكثفة لرفع الآثار الناجمة وتراكمات المياه بالشوارع والميادين بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمحطات الرفع والصرف الزراعي والصحي، بالإضافة إلى وقف عمل المعديات النهرية .



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (1)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (2)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (3)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (4)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (5)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (6)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (7)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (8)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (9)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (10)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (11)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (12)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (13)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (14)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (15)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (16)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (17)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (18)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (19)



محافظ البحيرة يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار (20)