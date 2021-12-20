محافظ الإسكندرية: المحافظة لديها خصوصية كونها تراثية وأثرية

كتب أحمد عرفة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية تعليقاً على اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لحل مشكلة الصرف في محافظة الإسكندرية، إن هناك اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي بمشكلة الأمطار في محافظة الإسكندرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: قائلاً: "مشكلة الأمطار في الإسكندرية باتت مزمنة مع زيادة كميات الامطار الغزيرة منذ عام 2015، لافتا إلى أن هناك بعض المعطيات التي يجب أخذها في الاعتبار عند تناول مشكلة الامطار بها أولاً كونها لها خصوصية وملامح خاصة بها لوحدها بداية من كونها محافظة تراثية يجب الحفاظ عليها، حيث إنها تذخر بالأثار، قائلاً: ممكن لو حفرنا متر واحد أو مترين في أحد شوارع بتطلع اثار كثيرة جداً وهي تمثل مشكلة.

ولفت إلى أنه منذ موجة الأمطار السابقة كان هناك تواصل مع رئيس المجلس الوزراء موصياً بضرورة وجود دراسات عاجلة جداً لعلاج الأزمة المتراكمة خاصة بعد تعطل الحركة المرورية حينها لمدة ثلاث ساعات، قائلاً: "بالفعل راجعت رئيس جامعة الإسكندرية وأرسل لنا دراسة قامت بها كلية الهندسة في عام 2015 وتم تحديثها في 2019 ، موضحا أنه اطلع عليها بالفعل ووجد أنها دراسة رائعة تحمل حلولاً جذريةوقوية لجميع نحاء المحافظة في أحيائها العشرة على مدار 25-30 سنة قادمة.

وأوضح أن الدراسة تشمل شقين قصير الأجل سيبدأ فيه فوراً غداً والثاني سيتم الانتهاء منه في سنوات معدودة قائلاً: " العاجلة تعتمد على مراجعة أحوال "الطلمبات" الغاطس الموجودة تحت تلك الأنفاق وهي التي تشغل ماكينات شفط المياه وبعد مرور زمن عليها فهي تحتاج لصيانة ورفع كفاءة وتحتاج تطوير.