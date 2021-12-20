محافظ أسوان يكلف وحدة حياة كريمة بالمتابعة الميدانية للمشروعات

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فريق عمل وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ، والوقوف على أراء ومقترحات المواطنين لسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات تؤثر على معدلات ونسب التنفيذ وجودتها.

وصرح ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، أنه سيتم عرض تقرير شامل على محافظ أسوان بنتائج المرور الميدانى ومنها رصد مشروعين بقريتى المحاميد بالحجز قبلى ، والشراونة بالحجز بحرى التابعين لمركز إدفو حيث أنه بناءاً على مطالب المواطنين سيتم التوجيه لهيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد بشكل كلى مدرسة حامد نادى الثانوية بدلاً من تطويريها وصيانتها نظراً لتدنى الحالة الفنية للمبانى ، كما تم التأكيد على سرعة تنفيذ إنشاء مدرسة التعليم الأساسى بالحجز قبلى بعد تخصيص قطعة الأرض اللازمة لها.

وأشار إلى أنه تم التشديد على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز أعمال شبكات الصرف الصحى بنفس القرية ، بجانب دفع العمل بمحطة الرفع بقرية اللديد التابعة لقروى الحجز بحرى ، بالإضافة إلى تطهير المصارف المائية ، ورفع كفاءة مركز الشباب.

وأضاف مدير وحدة حياة كريمة بأنه سيتم دراسة إختيار موقع بديل لإنشاء محطة المعالجة بالعوينية ، مع متابعة الأعمال الجارية بمجمع خدمات الحجز قبلى بالمحاميد طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة وذلك ضمن 62 مجمع خدمى وزراعى جارى إنشاؤهم بقرى حياة كريمة .

يأتى ذلك في إطار التواصل الجماهيرى مع شكاوى وإحتياجات المواطنين ، وتفعيلاً للدور الحيوى الذى تقوم به لجان التنمية المتكاملة لرصد السلبيات والإيجابيات أثناء تنفيذ المشروعات المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ".