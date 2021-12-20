اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع الأمطار.. فيديو

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:56 ص
محافظة الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع الأمطار.. فيديو شفط مياه الأمطار من الشوارع
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نشرت محافظة الجيزة معداتها في الشوارع للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار قد تحدث بدءاً من منتصف الليل، و ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع درجة الإستعداد القصوى، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، في ضوء موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار في العديد من المناطق.
 
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك "بالوعات" تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.
 
كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أي تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير، في المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات للمياه، حتى لا تؤثرعلى إنتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي معوقات، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الإستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

الامطار

الجيزة

شفط مياه الامطار

الطقس

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