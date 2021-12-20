محافظة الجيزة تطالب المواطنين الاتصال بالخط الساخن حال سقوط أشجار

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة، عن الخط الساخن للابلاغ عن سقوط الأشجار او أعمدة الإنارة او لوحات الإعلانات الاتصال بالخط الساخن 114 وذلك بالتزامن مع التقلبات الجوية، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد ب سقوط الأمطار بعدد من القطاعات بالمحافظة.

وأكدت محافظة الجيزة علي عددا من النقاط حرصا على سلامة المواطنين، منها التأكيد على تثبيت ايه معلقات على واجهات المنازل والاسطح واى شىء قد يتأثر بالرياح ويسقط وكذلك قائدي المركبات على الطرق الصحراوية والسريعه القيادة بحذر، بالإضافة إلى أنه على أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية والأطفال تجنب الغبار كما أنه علي المارة البعد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات والأماكن المرتفعة أثناء الغبار والرياح.

وفى السياق نشرت محافظة الجيزة معداتها في الشوارع للتعامل الفوري مع أي هطول للأمطار قد تحدث بدءاً من منتصف الليل، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع درجة الإستعداد القصوى، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، في ضوء موجة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار في العديد من المناطق.