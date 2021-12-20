محافظة البحر الأحمر تهيب بالمواطنين لتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت إدارة عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه من المتوقع أن تتعرض مدن المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب زيادة نشاط الرياح الشمالية الغربية التي قد تصل إلى 25 عقدة ، محملة بالرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لاقل من 3 كيلومتر ..

واهابة محافظة البحر الأحمر المواطنين توخي الحذر اثناء القيادة داخل المدينة وعلي الطرقات السريعة، خاصة بعد بدأ نشاط الرياح المحملة بالاتربة والتي تحجب الرؤية علي الطرق السريعة والداخلية لذلك نطالب بتوخي الحذر .

وتشهد محافظة البحر الاحمر نشاط كبير للرياح المحملة بالاتربة وكذلك مع انخفاض بدا ملحوظا في درجة الحرارة مع سطوع الشمس بشكل طبيعي منذ الساعات الاولي من صباح اليوم .

كما شهدت هدوء في حالة البحر الأحمر ورواج سياحي كبير في الرحلات البحرية رغم شدة الرياح التي تشهدها البحر الأحمر منذ ساعات الظهيرة، حيث كانت شهدت