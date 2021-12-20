محافظة البحر الأحمر تهيب بالمواطنين لتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق

أعلنت إدارة عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه من المتوقع أن تتعرض مدن المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب زيادة نشاط الرياح الشمالية الغربية التي قد تصل إلى 25 عقدة ، محملة بالرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لاقل من 3 كيلومتر ..
واهابة محافظة البحر الأحمر المواطنين توخي الحذر اثناء القيادة داخل المدينة وعلي الطرقات السريعة، خاصة بعد بدأ نشاط الرياح المحملة بالاتربة والتي تحجب الرؤية علي الطرق السريعة والداخلية لذلك نطالب بتوخي الحذر .
وتشهد محافظة البحر الاحمر نشاط كبير للرياح المحملة بالاتربة وكذلك مع انخفاض بدا ملحوظا في درجة الحرارة مع سطوع الشمس بشكل طبيعي منذ الساعات الاولي من صباح اليوم .
كما شهدت هدوء في حالة البحر الأحمر ورواج سياحي كبير في الرحلات البحرية رغم شدة الرياح التي تشهدها البحر الأحمر منذ ساعات الظهيرة، حيث كانت شهدت
مواني البحر الأحمر تداول 1079 طن بضائع عامة ومتنوعة، و357 شاحنة و 50 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 663 طن بضائع عامة و 139 شاحنة و 11 ملاكي .
شملت حركة الواردات 416 طن بضائع عامة و 218 شاحنة، و39 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة AGVALOR فارغة قادمة من بورسودان لشحن فوسفات والسفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و 6 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 32 ملاكي .
وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و 10 ملاكي، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 416 طن و 1 ملاكي وتصدير 31 شاحنة بحمولة 663 طن و 1 ملاكي.
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