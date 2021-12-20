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مباحثات ليبية – تونسية فى القاهرة حول الملفات الإقليمية والدولية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:30 م
مباحثات ليبية – تونسية فى القاهرة حول الملفات الإقليمية والدولية مباحثات ليبية - تونسية فى القاهرة
كتب أحمد جمعة

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أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت، لقاءً مع مندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف فى العاصمة المصرية القاهرة.

 

وأكد "ثابت" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الجانبان استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية ما بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك فى شتى المجالات، والارتقاء به إلى مستويات أرحب، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، بما يلبى طموحات وتطلعات البلدين الجارين، وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين.


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