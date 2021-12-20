اليوم السابع
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أكرم القصاص
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للمرة الأولى منذ 13 عاما.. وكالة الفضاء اليابانية تبدأ فى توظيف رواد فضاء

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:12 ص
للمرة الأولى منذ 13 عاما.. وكالة الفضاء اليابانية تبدأ فى توظيف رواد فضاء رواد فضاء - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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بدأت وكالة الفضاء اليابانية اليوم الاثنين لأول مرة منذ 13 عامًا، في توظيف رواد فضاء جدد لتنفيذ مهام في محطة الفضاء الدولية والمشاركة في برنامج استكشاف القمر بقيادة الولايات المتحدة.

وتهدف وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أو "JAXA"، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إلى إنهاء حملة التوظيف بحلول فبراير 2023، وقبول الطلبات حتى 4 مارس القادم، وسيخضع المتقدمون، الذين تم اختيارهم بعد الفحص الأولي - لأربع جولات من الاختبارات، وتبحث JAXA عن المتقدمين الذين لديهم خبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات اعتبارًا من نهاية مارس 2022.

وأوضحت الوكالة، على موقعها على الإنترنت، "نود من المتقدمين أن يظهروا لنا خبرتهم العملية بغض النظر عن شكل التوظيف سواء كان ذلك العمل الدائم، أو العمل التعاقدي، أو العمل الحر، أو وظيفة البحث".

 


وكالة الفضاء اليابانية

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رواد فضاء

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