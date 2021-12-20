للمرة الأولى منذ 13 عاما.. وكالة الفضاء اليابانية تبدأ فى توظيف رواد فضاء

وتهدف وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أو "JAXA"، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إلى إنهاء حملة التوظيف بحلول فبراير 2023، وقبول الطلبات حتى 4 مارس القادم، وسيخضع المتقدمون، الذين تم اختيارهم بعد الفحص الأولي - لأربع جولات من الاختبارات، وتبحث JAXA عن المتقدمين الذين لديهم خبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات اعتبارًا من نهاية مارس 2022.

وأوضحت الوكالة، على موقعها على الإنترنت، "نود من المتقدمين أن يظهروا لنا خبرتهم العملية بغض النظر عن شكل التوظيف سواء كان ذلك العمل الدائم، أو العمل التعاقدي، أو العمل الحر، أو وظيفة البحث".