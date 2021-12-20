للحوامل.. اعرفى أعراض الولادة المبكرة وعوامل الخطر المرتبطة بها

نهير عبد النبى

الولادة المبكرة هي الولادة التي تحدث قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من الموعد المتوقع للولادة بمعنى آخر، الولادة المبكرة هي التي تحدث قبل بداية الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، وغالبًا ما يعاني الأطفال المبتسرين، خاصة أولئك الذين يولدون مبكرًا جدًا، من مشاكل طبية معقدة.

كل ما تريد معرفته عن الولادة المبكرة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic:

ما هى علامات ولادة طفل قبل ميعاده الطبيعى؟

قد يعاني طفلك من أعراض خفيفة جدًا للولادة المبكرة، أو قد يعاني من مضاعفات أكثر وضوحًا، تتضمن بعض علامات الخداج ما يلي:

-حجم صغير، مع رأس كبير بشكل غير متناسب.

-مظهر أكثر حدة، وميزات أقل تقريبًا من ميزات الطفل الكامل ، بسبب نقص مخازن الدهون.

-شعر ناعم يغطي معظم الجسم.

-انخفاض درجة حرارة الجسم، خاصة بعد الولادة مباشرة في غرفة الولادة ، بسبب نقص الدهون المخزنة في الجسم.

-ضيق التنفس.

عوامل الخطر للولادة المبكرة

غالبًا ما يكون السبب المحدد للولادة المبكرة غير واضح ومع ذلك ، هناك عوامل خطر معروفة للولادة المبكرة ، بما في ذلك:

- ولادة سابقة لأوانها.

- الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو مضاعفات أخرى.

- فترة أقل من ستة أشهر بين كل حمل.

- الحمل من خلال التلقيح الصناعي.

- مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة.

- تدخين السجائر أو تعاطي المخدرات غير المشروعة.

- بعض الالتهابات، خاصةً السائل الأمنيوسي والجهاز التناسلي السفلي.

- بعض الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

-زيادة الوزن أو النحافة قبل الحمل.

-أحداث الحياة المجهدة، مثل وفاة شخص عزيز أو العنف المنزلي.

-حالات الإجهاض المتعددة.

-إصابة جسدية أو صدمة.

ما هى مضاعفات الولادة المبكرة؟

- مشاكل في التنفس، قد يعاني الطفل المولود قبل موعده من صعوبة في التنفس بسبب عدم نضوج الجهاز التنفسي.

- اضطراب في الرئة يعرف باسم خلل التنسج القصبي الرئوي، بالإضافة إلى ذلك ، قد يعاني بعض الأطفال المبتسرين من فترات توقف طويلة في التنفس.

- مشاكل قلبية هى الاكثر شيوعًا التي يعاني منها الأطفال الخدج.

- مشاكل الدماغ، كلما ولد الطفل مبكرًا زاد خطر حدوث نزيف في المخ.

- مشاكل التحكم في درجة الحرارة يمكن أن يفقد الأطفال الخدج حرارة الجسم بسرعة.

- مشاكل الجهاز الهضمي، من المرجح أن يكون لدى الأطفال المبتسرين أجهزة معدية معوية غير ناضجة، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل التهاب الأمعاء والقولون الناخر.