لحظة تقديم الكفن بين عائلتين فى سوهاج لإنهاء خصومة ثأرية عمرها 21 سنة.. لايف

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون السابع بثا مباشرة من قرية الكسرة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بعنوان بث مباشر .. لحظة تقديم الكفن بين عائلتى آل عبدالحليم وآل فايز بسوهاج لإنهاء خصومة ثأرية عمرها 21 سنة، وذلك بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء مصطفى محمد حكمدار سوهاج نائب مدير الأمن والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب.

وقدم أحد أفراد عائلة عبدالحليم القودة عبارة عن كفنين لأبناء عمومته أل فايز فى الخصومة الثأرية التى نشبت بين الطرفين من1ذ 21 سنة بسبب خلافات الجوار وأقسم الطرفين على كتاب الله وأمام حشد كبير من الحضور من أهالى القرية والقرى والمجاروة وكبار العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى عدم العودة إلى مثل هذا الأمر مرة أخرى والعيش فى سلام وأمن وأن ننبذ صفحة الخلافات ونبدأ صفحة جديدة ونسطر الحب والسلام.

ومن جانبه أعرب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن سعادته بالمشاركة في مراسم الصلح وإنهاء تلك الخصومة الثأرية، موجها التهنئة لأبناء العمومة طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، فلا تنمية بدون أمن وأمان، مشيرا إلى حرص واهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن علي إرساء قواعد الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.

ومن جانبه أكد اللواء مصطفى محمد نائب مدير أمن سوهاج أن رجال البحث الجنائي لا يألون جهدا في التدخل لإنهاء الخصومات الثأرية لتظل سوهاج رمزا وايقونة للأمن والسلام في ظل قيادة رجل السلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولن نكف عن النصح بنبذ الخصام ونشر قيم الأمن والسلام، مختتما كلمته بتقديم الشكر والتهنئة للعائلتين، وكل من ساهم في إتمام الصلح .

وطالب حكمدار سوهاج الأهالى الموجودين بالصلح بسرعة تسليم أسلحتهم الغير مرخصة للأجهزة الأمنية للحد من النزاعات والمشاجرات بين العائلات.

وترجع وقائع الخصومة بين الطرفين الي 21 عاما سابقة حينما تسببت خلافات الجيرة في مقتل اثنين من ال فايز، وتمت مراسم الصلح، اليوم، بقيام أحد أفراد ال عبدالحليم بتقديم القودة لآل فايز، وأداء القسم وإنهاء الخصومة وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعا .

واتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الصلح بعد الدفع بمجموعات قتالية وبوابات إلكترونية للكشف عن الأسلحة والمعادن، برئاسة اللواء عصام جمال نائب المدير لقطاع الجنوب ومأمور مركز شرطة البلينا والرائد السيد موسى حسب النبى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا وضباط الوحدة المعاونين له بالاشتراك مع قوات الحماية المدنية.