لاوس تتلقى 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا مقدمة من أستراليا

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تلقت دولة "لاوس"، 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس "كوفيد-19" مقدمة من أستراليا في إطار تعهدها السابق بمساعدة لاوس في مكافحتها للفيروس.

وقال مسؤول بارز بحكومة لاوس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا لواتيان تايمز" المحلية، إن جرعات اللقاح وصلت إلى العاصمة فينتيان اليوم وهي جزء من إجمالي مليون جرعة من اللقاحات تعهدت أستراليا بتقديمها إلى لاوس.

كانت الحكومة الأسترالية، أعلنت في مايو الماضي أن أستراليا ستقدم منحة قدرها 2ر15 مليون دولار أسترالي (85ر11 مليون دولار أمريكي) لطرح لقاحات "كوفيد-19" بشكل آمن وفعال في لاوس.