وقالت المصادر - بحسب "كيودو"- إن الحكومة اليابانية اقترحت أنها ستتماشى مع موقف الولايات المتحدة وتحذو نهجا حذرا تجاه القضية.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمام لجنة برلمانية يوم الخميس الماضي إن طوكيو ليس لديها "خطط ملموسة" لحضور الاجتماع بصفة مراقب.



وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت الطلب لليابان عبر القنوات الدبلوماسية.



وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن هذا الطلب ربما كان سببا في تصريح كيشيدا أيضا الذي أفاد بأن المشاركة في الاجتماع ستكون سابقة لأوانها "قبل بناء علاقة ثقة مع الرئيس بايدن".