اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:21 م
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قول ما شاء الله.. مزرعة الغزلان كيلو اللحم بـ700 جنيه.. وبتولد كل 6 شهور.. لايف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:47 م
قول ما شاء الله.. مزرعة الغزلان كيلو اللحم بـ700 جنيه.. وبتولد كل 6 شهور.. لايف
الشرقية - فتحية الديب

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى مزارع الغزلان بمحافظة الشرقية، للتعرف على تربية الغزلان وأسعارها، وقال عم شعبان مسؤول الغزلان أن الغزلان تأكل في الصباح من 3 إلى 4 كيلو للأسرة الواحدة والتى تتكون من 7 غزلان .

وأضاف عم شعبان أن الغزلان تسعر أسعارها من 22 ألف جنيه داخل مصر، مشيراً إلى أن موسم التزاوج من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر .

وتابع عم شعبان انه يتم عمل النظافة لهم مرتين في اليوم ، مشيراً إلى أن مكان إقامتهم ينقسم الى مكان مغلق ومكان مفتوح.

وأضاف عم شعبان أن الغزلان تلد كل 6 أشهر مشيراً إلى أن كيلو اللحم يصل إلى 700 جنيه.


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