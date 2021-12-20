قول ما شاء الله.. مزرعة الغزلان كيلو اللحم بـ700 جنيه.. وبتولد كل 6 شهور.. لايف

الشرقية - فتحية الديب

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى مزارع الغزلان بمحافظة الشرقية، للتعرف على تربية الغزلان وأسعارها، وقال عم شعبان مسؤول الغزلان أن الغزلان تأكل في الصباح من 3 إلى 4 كيلو للأسرة الواحدة والتى تتكون من 7 غزلان .

وأضاف عم شعبان أن الغزلان تسعر أسعارها من 22 ألف جنيه داخل مصر، مشيراً إلى أن موسم التزاوج من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر .

وتابع عم شعبان انه يتم عمل النظافة لهم مرتين في اليوم ، مشيراً إلى أن مكان إقامتهم ينقسم الى مكان مغلق ومكان مفتوح.

وأضاف عم شعبان أن الغزلان تلد كل 6 أشهر مشيراً إلى أن كيلو اللحم يصل إلى 700 جنيه.