قطاع المرور يضبط 40 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

وجه قطاع المرور حملات مكبرة استهدفت غير الملتزمين بالتعليمات المرورية، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط (249785) مخالفة مرورية متنوعة.

وكان أبرز المخالفات (40812 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7352 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (260 سيارة – 67 دراجة نارية) ، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (21523) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على المرور على عدد (217) مدرسة.

كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1252) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (18) منهم، وفحص (752) مركبة تبين مخالفة (41) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3981) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (235) سائق منهم.