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قرية حسن فتحى بالأقصر تستضيف الدورة 11 لمهرجان التحطيب.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:05 ص
قرية حسن فتحى بالأقصر تستضيف الدورة 11 لمهرجان التحطيب.. اعرف التفاصيل مهرجان التحطيب بالأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلق رجال فرع ثقافة الأقصر بقيادة محمد إدريس مدير الفرع، فى التجهيزات لعودة "مهرجان التحطيب" يوم 23 ديسمبر المقبل فى دورته الـ11 داخل قرية المهندس حسن فتحى التراثية بالبر الغربي، بحضور وإشراف الدكتورة إياس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث يتجهز ملوك "لعبة التحطيب" الشهيرة بمحافظة الأقصر، وذلك ببروفات يومية بدءاً من اليوم وخلال الأيام المقبلة لعودة مهرجانهم السنوى الذى تشارك فيه فرق التحطيب من مختلف جنوب الصعيد.

ويتم حالياً التجهيز ووضع اللمسات النهائية للمهرجان داخل قرية حسن فتحى التاريخية، وذلك بعد قرار بعودة المهرجان من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لموقعه القديم فى القرية، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة الأقصر لمتابعة مشروع إحياء وترميم المبانى التراثية بقرية حسن فتحى التاريخية وهى "المسرح، الخان، والمسجد"، وأعلنت أن عمليات الترميم ستعيد لأحضان القرية مهرجان التحطيب وسمبوزيوم التصوير لنجوم الفن من حول العالم، وتم تحديد يوم 23 ديسمبر الجارى لإنطلاق مهرجان التحطيب من جديد بقلب مدينة الأقصر.

وحرصت الهيئة العامة لقصور الثقافة على الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية بإقامة المهرجان القومي للتحطيب بمحافظة الأقصر، مقدمة لعشر دورات، الأولى والثانية منهما أقيما بالمسرح المفتوح بقصر ثقافة الأقصر "القديم" ثم قدمت الثمان دورات الأخرى بساحة أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، حيث يشارك في المهرجان لاعبي التحطيب من محافظات "قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا"، وتبدأ حلقات التحطيب عقب صلاة العصر، وتقدم الفعاليات الفنية لفرق العصا ولاعبي التحطيب بعد صلاة العشاء، ويعد المهرجان القومي للتحطيب الأشهر في محافظة الأقصر ويتابعه الآلاف من أبناء المحافظة، ويعد هذا الموعد هو الموعد الرسمي الدائم للمهرجان على مدي دوراته حيث يجتمع فيها الفن مع اللعبة، ليكون مزيجاً تراثيا وثقافيا، يراه الناس ويتفاعلون معه.

 


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