قارئ بأسيوط من ذوى الاحتياجات الخاصة يناشد للحصول على علاج.. ووكيل الصحة يرد

كتبت: شيماء حمدى- أسيوط - هيثم البدرى

أرسل القارئ مجدى عميرة أبوصبحى المقيم قرية النواورة بمحافظة أسيوط وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة أرمل ولديه 3 أطفال صغار يعولهم، مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع" للحصول على علاج طبيعى مكثف قائلا:"الحالة الصحية محتاجة علاج طبيعي مكثف ولا يوجد علاج طبيعي مكثف غير فى القاهرة والجسم بقى جزء واحدة مش عارف أقعد على الكرسي المتحرك".

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم التواصل مع حالة المريض مجدي عميرة ليتم عرضه الطبي علي لجنة طبية متخصصة في العلاج الطبيعي لتوضيح الاحتياجات الفعلية للحالة من خلال الاطباء المتخصصين، وبعدها سيتم توضيح اماكن العلاج وفقا لحالته.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".