"قادرون باختلاف".. قناة السويس تحتفى بذوى الهمم ..صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، وفدا من ذوى الهمم، بحضور عدد من اتحاد الإعاقات الذهنية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وضم الوفد ما يزيد عن 100 طفل من ذوي الهمم في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (قادرون باختلاف) لذوي الهمم لتشجيعهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم بمحيطهم.

وفي كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته البالغة بتواجد هذه المجموعة من أبناء مصر من ذوي الهمم في هيئة قناة السويس، مؤكدا أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لرعاية ذوي الهمم وتشجيع دمجهم في المجتمع.

وقدم رئيس الهيئة شرحا مبسطا عن قناة السويس ومراحل حفرها تاريخيا وتطورها على مر العصور خلال 152 سنة، موضحاً أن ما يقرب من ربع الشعب المصري شارك وقتها في حفر قناة السويس لمدة تقترب من 10 سنوات، لافتاً إلى أن إنشاء القناة ساهم في ظهور تجمعات عمرانية جديدة.

كما أطلع الفريق ربيع الأطفال من ذوي الهمم على نظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة وقام بإلقاء الضوء على ما حققته من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة مما كان له بالغ الأثر في رفع التصنيف العالمي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة.

ثم شاهد الحضور فيلما كرتونيا بعنوان "الحفار الصغير" عن ملحمة إنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والتي برهنت للعالم أجمع أهمية قناة السويس للتجارة العالمية وكفاءة رجالها في إدارة أهم طريق تجاري عالميًا.

وحظت الزيارة بتفاعل كبير من قبل ذوي الهمم، وطرح الأطفال مجموعة من التساؤلات حول قناة السويس ومشروعاتها وقام رئيس الهيئة بالإجابة عن كافة التساؤلات، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة الهامة.