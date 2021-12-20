اليوم السابع
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فاطمة بنت الأزهر كتبت القرآن الكريم كاملا بخط يدها بعد حفظه.. لايف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:55 م
فاطمة بنت الأزهر كتبت القرآن الكريم كاملا بخط يدها بعد حفظه.. لايف الطالبة فاطمة يوسف
هيثم البدرى

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بخط عربي عثمانى جميل نالت الطالبة فاطمة يوسف عدلى شرف كتابة القرآن الكريم كاملا حيث انكبت على كتابته لمدة 5 شهور بعد أن أنهت دراستها الثانوية ونظرا لجمال ما حققت وروعه خطها وتنسيقها لحروف وكلمات القرآن الكريم كرمتها جامعة الأزهر فرع أسيوط على هذا الإنجاز وقالت " فاطمة " في بث مباشر على صفحة اليوم السابع أنها تدرس بالفرقة الثانية بكلية البنات الإسلامية شعبة اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وأنها أتمت حفظ القرآن  الكريم كاملا وهى في سن الخامسة عشرة ، وكان هدفها وهدف شيخها الذى حفظها كتاب الله سبحانه وتعالى  تثبيت الحفظ والإتقان وتحسين الخط العربي" فأرشدها الى كتابته كاملا بالرسم العثماني.
 
وأوضحت " فاطمة يوسف عدلي" ، أنها من قرية الحاج سلام بمركز فرطوش بمحافظة قنا وأتمت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالي  كان عمرها  15 عامًا وأتمت كتابة القرآن الكريم كاملاً بالرسم العثمانى فى 5 أشهر فقط لتثبيت الحفظ 
 
وقالت في حديثها لليوم السابع أن من الآيات التى أثرت فيها وهى تكتب القرآن  "يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" ، وتمنت فاطمة مقابلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وأن تعتمر أو تحج بيت الله الحرام .
 

اسيوط

جامعة الأزهر

كتابة المصحف الشرف

فاطة عدلي

الأزهر فرع اسيوط

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