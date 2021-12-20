فاطمة بنت الأزهر كتبت القرآن الكريم كاملا بخط يدها بعد حفظه.. لايف

هيثم البدرى

بخط عربي عثمانى جميل نالت الطالبة فاطمة يوسف عدلى شرف كتابة القرآن الكريم كاملا حيث انكبت على كتابته لمدة 5 شهور بعد أن أنهت دراستها الثانوية ونظرا لجمال ما حققت وروعه خطها وتنسيقها لحروف وكلمات القرآن الكريم كرمتها جامعة الأزهر فرع أسيوط على هذا الإنجاز وقالت " فاطمة " في بث مباشر على صفحة اليوم السابع أنها تدرس بالفرقة الثانية بكلية البنات الإسلامية شعبة اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وأنها أتمت حفظ القرآن الكريم كاملا وهى في سن الخامسة عشرة ، وكان هدفها وهدف شيخها الذى حفظها كتاب الله سبحانه وتعالى تثبيت الحفظ والإتقان وتحسين الخط العربي" فأرشدها الى كتابته كاملا بالرسم العثماني.

وأوضحت " فاطمة يوسف عدلي" ، أنها من قرية الحاج سلام بمركز فرطوش بمحافظة قنا وأتمت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالي كان عمرها 15 عامًا وأتمت كتابة القرآن الكريم كاملاً بالرسم العثمانى فى 5 أشهر فقط لتثبيت الحفظ

وقالت في حديثها لليوم السابع أن من الآيات التى أثرت فيها وهى تكتب القرآن "يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" ، وتمنت فاطمة مقابلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وأن تعتمر أو تحج بيت الله الحرام .