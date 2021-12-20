اليوم السابع
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غدا.. جامعة قناة السويس تنظم احتفالية التميز البحثى لعام 2021

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:00 ص
غدا.. جامعة قناة السويس تنظم احتفالية التميز البحثى لعام 2021 الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس احتفالية التميز البحثي 2021، وذلك غدا الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

تشهد فاعليات الحفل تكريم أفضل 2٪ من علماء العالم فى مجال تخصصهم وأفضل 1% فى الاستشهاد فى العالم وتكريم لجنة فحص ومراجعة المرشحين لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، ولجنة دعم رسائل الماجستير والدكتوراة، ولجنة فحص ومراجعة أبحاث النشر الدولي، والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وجائزة أفضل بحث تطبيقى، وجائزة التميز البحثي، وجائزة الكتب المؤلفة والمنشورة دوليا، ورؤساء تحرير المجلات العلمية بالجامعة، والمكرمين بمسابقة النشر فى دوريات علمية عالمية.
 
جدير بالذكر أن جوائز البحث العلمى بالجامعة هذا العام تشهد تجديد شامل حيث تم زيادة عدد الجوائز وتنوع مجالاتها وذلك تشجيعا للباحثين.

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