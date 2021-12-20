عودة سائحى الفضاء اليابانيين للأرض بعد قضاء 12 يوما بمحطة الفضاء الدولية

وكالات

عاد الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده ويوزو هيرانو، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين إلى الأرض، اليوم الإثنين بأمان بعد أن أمضوا 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية.

وحسب موقع سبوتنيك، هبطت سفينة الفضاء التي تحمل قطب الموضة يوساكو مايزاوا في كازاخستان في تمام الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت المحلي على بعد 148 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازجان، حسبما ذكرت "أسوشيتد برس".

وحالت السحب المنخفضة دون نشر مروحيات البحث والإنقاذ في المنطقة، لذلك وصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الهبوط في مركبات صالحة للسير في مختلف أنواع التضاريس لمساعدة الطاقم وإجراء الفحوصات الطبية، وتبين أن الثلاثي الذي كان على متن سفينة الفضاء بصحة جيدة.

ويعتبر مايزاوا، البالغ من العمر 46 عامًا، ومساعده هيرانو البالغ من العمر 36 عامًا، أول سائحين يدفعون أموالا لزيارة محطة الفضاء منذ عام 2009، فيما كانت هذه الرحلة هي مهمة الفضاء الثالثة لرائد الفضاء الروسي ميسوركين الذي رافقهما في الرحلة.

وصرح مايزاوا في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي قائلا: "بمجرد أن تكون في الفضاء، ستدرك كم يستحق خوض هذه التجربة المذهلة"، مشيرا إلى إنه لا يستطيع الكشف عن المبلغ الذي دفعه مقابل هذه الرحلة لكنه اعترف بأن المبلغ "كبير إلى حد ما''.

وفي أكتوبر، قضت الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج السينمائي كليم شيبينكو 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية لإنتاج أول فيلم في العالم من نوعه، وهو مشروع برعاية شركة الفضاء الروسية روسكوزموس.