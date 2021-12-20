طلاب جامعة المنوفية ينجحون فى محو أمية 6155 مواطنا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن طلاب الجامعة نجحوا في تحقيق إنجاز جديد ليضاف لإنجازات المشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتابع أن طلاب جامعة المنوفية نجحوا في محو أمية 6155 مواطن ومواطنة بدورة أكتوبر 2021 من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام2014وحتى الآن 21366مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا الإنجاز الهام وإقبال الطلاب على المشاركة فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، وجهود الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية لأنها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها، وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن.

وأشار مبارك إلى أن الجامعة تبنت منذ فترة مبادرة قرى بلا أمية وشارك الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لمجهودات مركز تعليم الكبار بكلية التربية تحت إشراف الدكتور صبحى شرف عميد التربية والدكتورة هبه الغتمى مدير المركز لمجهوداتهم مع الطلاب لتحقيق هذا الإنجاز.