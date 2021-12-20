طقس شمال سيناء.. غيوم ورياح باردة وإغلاق ميناء العريش البحرى

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت شمال سيناء تواصل هبوب رياح باردة شديدة مع تكاثر للسحب والغيوم، وأعلنت إدارة ميناء العريش البحرى، أن الميناء أغلق اليوم أمام حركة السفن ومراكب الصيد نظرا لصعوبة الأحوال الجوية .

وضربت رياح باردة مابين خفيفة ومتوسطة مناطق شمال سيناء طوال اليوم، وتسببت فى تراجع حركة السير فى الشوارع وعلى طرق السفر السريعة .

وكانت شمال سيناء تعرضت صباح اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مدينة العريش ومتوسط على مناطق الشيخ زويد وبئر العبد، مصحوبة برياح باردة وتسبب الإنخفاض الشديد فى درجات الحرارة، لتجمد المياه فى مناطق بوسط سيناء.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، إن غرفة العمليات فى وضع استعداد بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية فى مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لتتابع الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه فى وضع جاهزية وجرى توزيعها فى أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وبدورها استعدت مجالس المدن بوسط سيناء لأى موجة سيول قد تنجم عن سقوط أمطار على المناطق الجبلية.

وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.