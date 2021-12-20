طقس شمال سيناء.. أمطار خفيفة مصحوبة برياح وانخفاض فى درجات الحرارة

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مناطق شمال سيناء اليوم سقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح باردة، وتسبب الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة، لتجمد المياه فى مناطق بوسط سيناء.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، إن غرفة العمليات فى وضع استعداد بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية لتتابع الموقف، وتتلقى الشكاوى وسرعة توجيهها لجهات الاختصاص لحلها.

وأكد المحافظ، أن معدات الأزمات وسيارات كسح المياه فى وضع جاهزية وجرى توزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء.

وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وبدورها استعدت مجالس المدن بوسط سيناء لأى موجة سيول قد تنجم عن سقوط أمطار على المناطق الجبلية.