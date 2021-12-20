طقس المنيا الآن.. شديد البرودة ونشاط للرياح "فيديو لايف"

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا لحالة الطقس بمحافظة المنيا، والتى تشهد طقسا شديد البرودة منذ الساعات الأولى من ليلة أمس وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم مع بداية تجمع السحب فى السماء ونشاط كبير للرياح تظهر فى الطرق السريعة والشوارع الرئيسية.

وتشهد المحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين تجمعات الغيوم فى السماء رغم سطوع الشمس بداية اليوم، مع نشاط فى سرعة الرياح، وسط تحذيرات مرورية من السرعات الجنونية.

وكانت المنيا قد شهدت ليلة أمس طقسا شديد البروده اجبر المواطنين على الالتزام بالمنازل خاصة فى النصف الأخير من الليل، كما شهدت ايضا المحافظة سقوط أمطار خفيفة لم تستمر أكثر من دقيقه فى بعض أنحاء المحافظة .

ومن ناحيته شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات ،وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها .

وطالبت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعه الصحراوى والزراعى.

كما قامت مديرية الرى بالمحافظة بعمل تطهير للعديد من الترع ونزع الحشائش منها ، كذلك جولات مرورية على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وعدم التعدى عليها وتطبيق القرارات الصادرة بشأن المخالفين والمتعدين على تلك المخرات .

فيما تتابع الوحدات المحلية مع غرف العمليات المنتشرة فى الوحدات القروية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فيما تشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والشوارع الكبرى بالمدن فى مختلف المراكز بالمحافظة.