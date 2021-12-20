طقس المنوفية .. انخفاض فى درجة الحرارة والمحافظ يقرر تعطيل الدراسة .. لايف

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بث مباشر ظهر اليوم الاثنين حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث يسود طقس سيئ وإنخفاض فى درجة الحرارة وإنتظام لحركة المرور على جميع أنحاء محافظة المنوفية، حيث شهدت أمس بمعظم أنحاء المحافظة هطول أمطار على معظم أنحاءمحافظة المنوفية.

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع المدارس ( طلاب ومعلمون ) عدا النوبتجيات نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وشدد محافظ المنوفية علي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية ، مؤكداً علي الإستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات منذ مساء يوم الجمعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنشر الفرق منذ صباح اليوم السبت لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي ستتعرض لها البلاد .

كما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد ، والتواجد الميداني علي مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة . وأعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوي فى جميع أنحاء المحافظة استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس وإحتمالية هطول أمطار على المحافظه وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات المجهزه مسبقا لمواجهة الامطار وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار .فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية .

و تناشد الشركه المواطنين بترشيد استهلاك المياه اثناء فتره سقوط الأمطار وذلك لتخفيف الضغوط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الامطار وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت في بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين. الطقس ،محافظة المنوقية، طقس سيئ ، انخفاض درجة الحرارة