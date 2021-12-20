طقس الخليج.. رياح بالسعودية والبحرين رطب بالإمارات بارد في الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قالت إدارة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية: بمشيئة الله تعالي تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى انعدام او شبة انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها امطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان). كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض والشرقية. كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الباحة ، عسير وجازان.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس اليوم الإثنين رطبا صباحاً وغائم جزئياً.

أما الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وعن حالة البحر فهي خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

أما خلال النهار فهو دافئ و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

طقس البحرين



قال مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات الاتصالات في البحرين، إن المملكة تتأثر هذه الفترة برياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع طقس دافئ نهاراً ومعتدل ليلا تخللته بعض السحب ويعود ذلك إلى سيطرة منخفض جوي على وسط منطقة شبه الجزيرة العربية.

وتشير تحليلات خرائط الطقس بتقدم مرتفع جوي خلال هذا الأسبوع على منطقة شبه الجزيرة العربية تصحبه كتلة هوائية باردة تتحرك شرقا باتجاه الخليج العربي وصولا لمملكة البحرين.

ومن المتوقع أن تعاود الرياح الشمالية الغربية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر تزامنا مع دخول فصل الشتاء فلكيا لتصل من نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للأتربة حيث تستمر عدة أيام قادمة وسوف يطرأ إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة