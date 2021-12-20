ضبط 299 مخالفة تموينية فى حملات خلال 15 يوماً بمحافظة مطروح .. صور

مطروح – حسن مشالى - أحمد مرعى

قاد رجال التموين بمطروح، حملات مكثفة بناءاً علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعه المستمرة والرقابة علي الاسواق، مع تكثيف الحملات التموينية والاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها حرصآ علي سلامة المواطنين وعدم الاستغلال أو التجاوز والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة ضد اى مخالفة.

وأكد حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح، انه تم تنظيم عدد من الحملات التموينية بالتعاون بين مديرية تموين مطروح مع قسم مباحث التموين علي الاسواق والمحال التجاريه والانشطه التموينيه من مخابز بلديه ومستودعات دقيق ومحطات خدمة وتموين سيارات ومستودع بوتجاز بجميع ارجاء المحافظه من الفترة 2021/11/1 حتي 2021/12/15 والتي اسفرت عن ضبط عدد 299 مخالفه تموينيه بين انتاج خبز ناقص. وانتاج خبز غير مطابق. عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل . عدم نظافة ادوات العجن . عدم وجود سجلات التفتيش. تجميع بطاقات تموينيه .عدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد . عدم اعطاء بون للمواطن . عدم اعلان مستودعات دقيق . بيع السلع بأزيد عن السعر الرسمي . عرض وبيع سلع منتهية الصلاحيه . عدم حمل شهادات صحيه . سلع مجهولة المصدر . عدم الاعلان عن اسعار السلع . إدارة منشأة بدون ترخيص . عرض لحوم غير مغطاة . عدم ارسال البينات الشهري عن الحركه المواد البتروليه . عدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد ل محطات البتروليه او مستودعات البوتجاز.

ومن ناحيه في مجال تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين اكد مدير مديرية التموين بمطروح انه قد تم استخراج عدد 1207 بطاقة تموين جديدة للمواطنين خلال الفترة من 2021/12/1 حتي 2021/12/15. كما اكد علي ان ماقد تم تقديمه من شكوي الافراد الذين تم حذفهم من البطاقات التموينيه تم حل 102 شكوي كم تم ضبط عدد 3437 عبوة مواد غذائيه منتهية الصلاحية كما تم ضبط عدد 300 بطاقه تموينيه تخص المواطنين داخل احد المخابز البلدية. يأتي ذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات التفتيش والمرور الدائم علي المنشأت الغذائية والاسواق للتأكد من سلامة المعروض من السلع والالتزام بكافة المعايير والشروط الصحية حرصا علي الصحة العامه.



تموين مطروح تضبط 299 مخالفة تموينية (1)



تموين مطروح تضبط 299 مخالفة تموينية (2)



تموين مطروح تضبط 299 مخالفة تموينية (3)



تموين مطروح تضبط 299 مخالفة تموينية (4)