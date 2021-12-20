اليوم السابع
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ضبط هارب من أحكام قضائية في الأزبكية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:45 ص
ضبط هارب من أحكام قضائية في الأزبكية متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط محكوم عليه هارب بمنطقة الأزبكية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحـث قـسـم شـرطة الأزبكيـة بمديرية أمن القاهرة.. مـن ضـبـط (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا (أموال عامة – تزوير) بإجمالى حبس 22 سنة ، ثناء تردده على دائرة القسم.

 

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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