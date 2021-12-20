ضبط لحوم مجهولة المصدر بحوزة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وبحوزته كمية من اللحوم المجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لكمية من المنتجات مجهولة المصدر، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة الثلاجة وضبط المدير المسئول عنها، وبحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.