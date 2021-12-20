اليوم السابع
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ضبط طن دواجن فاسدة داخل مجزر في منطقة المرج

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:03 م
ضبط طن دواجن فاسدة داخل مجزر في منطقة المرج دواجن فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كميات من الدواجن مجهولة المصدر داخل مجزر بدون ترخيص فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مجزر دواجـن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المجزر "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، غاشـاً بـذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعُثر بداخل المجزر على (1.250 طن "دواجن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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