ضبط صاحب ورشة تصنيع محولات كهربائية بدون ترخيص بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،بالتنسيق مع مباحث الكهرباء من ضبط صاحب ورشه تصنيع المحولات الكهربائية بدون ترخيص والاتجار فى المحولات والابراج والمهمات الكهربائية الخاصة بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى والشركة المصرية لنقل الكهرباء والوحدات المحلية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ضبط صاحب ورشة تصنيع محولات كهربائية بدون ترخيص وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة .

وافادت التحريات الأولية بعد تقنين الإجراءات أنه تم ضبط صاحب ورشة لتصنيع المحولات الكهربائية بدون ترخيص ويبلغ من العمر 28عاما وبعد تقنين الاجراءات القانونيه تم مداهمة الورشة.

كما تم ضبط المتهم ويدعى ا ع ع 28 عاما من إحدى مراكز المنيا وبحوزتة مهمات كهربائية تقدر بمبلغ 5 مليون جنيه وهى عبارة عن 5 محولات كهربائية قدرة 100ك و 2محول قدرة63 ك و 10 ابراج رسم 12/9 ، و 2برج رسم 15/12،و4 برج رسم 12/11 و4برج جهد متوسط خاص بشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى و 8 سكينة هوائية جهد متوسط قدرة 200 امبير و35 عامود جهد منخفض ومستعمل و115 شداد المونيوم ،و 150 عازل صينى جهد فائق ومتوسط و8 كشاف إنارة عامة خاصة بالوحدة المحلية و 150عازل صينى تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وكذلك شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5513 ادارى سمالوط غرب وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة