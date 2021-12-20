ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من خصلات الشعر الطبيعى والشيش الإلكترونية.. صور

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصرى تهريب كمية كبيرة من خصلات الشعر الطبيعي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، حيث استوقف إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عبد الله شحاتة مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب.

وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ٢٤٠ خصلة شعر طبيعي بوزن ٣٦ كيلو جرام وخمسة علب بداخلهم ٥٠ شيشة إلكترونية داخل أكياس أسفل الملابس بحقائب الراكب، أمر رأفت وهيب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.