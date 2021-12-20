صور.. الأقصر تشهد تدريب عرفاء الفرق الكشفية لطلاب المناطق الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات معسكر تدريب عرفاء الفرق الكشفية لطلاب المناطق الأزهرية" الإسماعيلية -الغربية - الأقصر - سوهاج - أسوان"، والتى تقام في الفترة من 18 حتى 23 ديسمبر الجاري تحت شعار (ملحمة وطن) وذلك برعاية الأستاذ أحمد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف والأستاذ إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية وفضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الأقصر الأزهرية .

وفى هذا الصدد تفقد عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ محمد الرملي حسين رئيس جمعية فتيان الكشافة فرع الأقصر، التدريبات العملية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود جنوب الأقصر، والتي بدأت بمحاضرة تمهيدية للتطبيق على أرض الواقع ثم نصب أفراد الكشافة الخيام، وقامت الفرق بعمل النماذج الكشفية وفق قواعد العمل والتى تعبِّر عن التقاليد والمهارات الكشفية، وقد بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح رموز العمل الكشفي بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف وهم " حاتم يوسف وأشرف زناتي وعياد سليم" عليهم من الله الرحمة والمغفرة؛ كما تقام مساء اليوم محاضرات نظرية بمقر رعاية الطلاب بمدينة الأقصر ومن المقرر أن يقدم طلاب كل مرحلة حفل سمر كشفي هادف ومُعبِّر عن المشكلات التى يُعاني منها المجتمع .

ومن جانبه أوضح القائد أحمد عبدالقادر وهدان مدير المعسكر بأنه تم استقبال الفرق الكشفية بالأمس وتم تسكينهم ببيت شباب الأزهر بالأقصر وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال لجنة إشراف هيئة المعسكر التي تتكون من : أحمد عبدالقادر وهدان مديراً وأمير محمد محمود مشرفاً لتنفيذ البرامج وأعضاء هيئة التدريب بجمعية فتيان الكشافة المصرية بالأقصر وهيئة إشراف منطقة الأقصر الأزهرية.



الأقصر تشهد تدريب عرفاء الفرق الكشفية لطلاب المناطق الأزهرية (1)



الأقصر تشهد تدريب عرفاء الفرق الكشفية لطلاب المناطق الأزهرية (2)



الأقصر تشهد تدريب عرفاء الفرق الكشفية لطلاب المناطق الأزهرية (3)