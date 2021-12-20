اليوم السابع
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صور.. افتتاح معرض "ملحمة وطن" للمبتكرين والمخترعين بالأقصر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:52 م
صور.. افتتاح معرض "ملحمة وطن" للمبتكرين والمخترعين بالأقصر معرض المبتكرين والمخترعين
الأقصر – أحمد مرعى

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افتتح إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، اليوم الإثنين، معرض "ملحمة وطن" للطلاب المبتكرين والمخترعين بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث جاء ذلك بحضور عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب، والدكتور يحيى عبدالسلام محمد موجه عام التربية الاجتماعية، وأحمد عبدالقادر وهدان مدير النشاط بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والعشرات من الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه تفقد إبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، فعاليات المعرض وناقش الطلاب في مشروعاتهم المعروضة من الابتكارات والاختراعات المستلهمة من البيئة المحيطة، وما تحويه من عناصر ثرية لإفادة المجتمع، والتي وصل عددها إلى 26 إبتكاراً وإختراعاً بجانب بعض المشغولات اليدوية شارك بها طلاب الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، وسيتم تقييم هذه المشروعات من قبل لجنة متخصصة من كلية الهندسة ومسئولي الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف .

وأكد مدير عام الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، خلال جولته بالمعرض على أن هؤلاء الموهوبين والمبتكرين هم الثروة الحقيقية للأمة والإنسانية حال رعايتهم واستثمار طاقاتهم وتشجيعهم ؛ والاحتفاء بهم اليوم يوضح حقيقة جلية وهي أن الأزهر - في عهد فضيلة مولانا الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - ليس مؤسسة منغلقة قائمة على العلوم الدينية فقط بل مؤسسة تعليمية ودعوية متطورة تجمع بين التراث والمعاصرة.

افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (1)
افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (1)

 

افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (2)
افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (2)

 

افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (3)
افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (3)

 

افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (4)
افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (4)

 

افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (5)
افتتاح معرض المبتكرين والمخترعين بالأقصر (5)

 


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