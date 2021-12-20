صورة اليوم.. الشمس تعانق معابد الكرنك فى ليلة حفل تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس

الأقصر – أحمد مرعى

عانقت أشعة الشمس صباح اليوم الإثنين، واجهة معابد الكرنك بكورنيش النيل بالأقصر، وذلك في ليلة الاحتفالية السنوية لرصد ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس المقرر لها صباح غداً الثلاثاء، والتى توافق يوم 21 ديسمبر من كل عام لبدء الإنقلاب الشتوى رسمياً، حيث حصل "اليوم السابع" على صورة لأشعة الشمس خلال الظهور بين جدران واجهة معابد الكرنك صباح اليوم.

وفى هذا الصدد تستعد محافظة الأقصر، لفعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، يوم غداً الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر، وذلك بحضور عدد من السائحين الأجانب والمصريين.

ومن المقرر أن يشهد ويشارك فى فعاليات إحتفالية تعامد الشمس بمعابد الكرنك، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، وعدد من قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن ورجال القطاع السياحي بالمحافظة، ويتم تنظيم تلك الإحتفالية هذا العام فى 21 ديسمبر الجارى، للعام الحادى عشر على التوالى فى موعد مع أضخم ظاهرة فلكية تتكرر كل عام، وهى تعامد الشمس على معابد الكرنك الشهيرة من الساعة السادسة وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وهو الاكتشاف الذى رصده وتوصل إليه مركز البحوث الأثرية فى جمعية المرشدين السياحيين فى الأقصر.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكافة الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم تبدأ عروض احتفالية من فرقة الأقصر للفنون الشعبية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة للترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم تبدأ مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، كما يشمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، ويتم تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.