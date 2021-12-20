اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:53 م
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صحه سوهاج : تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 11 ألف سيدة خلال حملة تنشيطية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:54 م
صحه سوهاج : تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 11 ألف سيدة خلال حملة تنشيطية مديرية الصحة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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نفذت مديريه الشئون الصحيه بسوهاج حملة تنشيطيه قدمت من خلالها خدمات تنظيم الأسرة بجميع مراكز المحافظة وقدمت الحملة خدماتها المختلفة  لأكثر من 11 ألف سيدة وذلك بناء على توجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج  والدكتور عمرو العرشى وكيل المديرية وإشراف الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزاره الصحه  أن جميع الخدمات التي قدمت من خلال هذه الحمله كانت بالمجان وجاءت هذه الحمله والتي أستمرت لمده أسبوعين ضمن جهود مديريه الشئون الصحية بسوهاج وإهتمامها بالقضية السكانية وخفض معدل المواليد وتأثير ذلك على جميع مراحل التنمية وكذلك ضمن إجراءات الإهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة بالمحافظة .

و أضافت الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة أنه تم تقديم الخدمات المختلفه من خلال جميع المراكز تنظيم الأسرة بالإدارات المختلفة و تم تغطية النجوع والقرى البعيدة من خلال العيادات المتنقلة والتى تقدم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة.

 


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